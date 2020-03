Coronavirus, il bollettino fa paura: il bilancio in Italia sale, 27.980 contagiati e 2.158 morti

E’ arrivato un nuovo aggiornamento negli ultimi minuti sull’emergenza Coronavirus, la situazione in Italia è ancora delicata. Secondo quanto riporta MeteoWeb oggi altri 349 morti e 2.470 nuovi casi positivi (ma non sono pervenuti i dati della Regione Puglia e della Provincia autonoma di Trento), ma ci sono stati anche 414 nuovi guariti: il bilancio complessivo è salito a 27.980 contagiati, di cui 2.158 morti e 2.749 guariti. Le persone attualmente ammalate sono 23.073, così suddivise:

11.025 ricoverati in ospedale

1.851 ricoverati in terapia intensiva

10.197 in isolamento domiciliare