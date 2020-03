Coronavirus, il bollettino odierno: 3815 positivi, 756 decessi

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, ha aggiornato i dati relativi al Coronavirus in Italia. Complessivamente 97.689 persone in Italia sono risultate positive al Coronavirus finora. Attualmente sono 73.880 le persone positive, con un incremento di 3.815 rispetto a ieri. Sono 13.030 i guariti, con un aumento di 646 unità rispetto a ieri. I decessi sono 10.779, 756 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri. Le persone attualmente ammalate sono così suddivise: 27.386 ricoverate in ospedale, 3.906 ricoverate in terapia intensiva (il 5,2% del totale), 42.588 in isolamento domiciliare (il 58% del totale).