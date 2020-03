Coronavirus: 1000 morti solo oggi in Italia, è il Paese più colpito al mondo

E’ appena stato pubblicato il bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus, aumenta sempre di più la paura in Italia, raggiunto il record di morti giornaliero. Come riporta MeteoWeb, oggi in Italia ci sono stati 969 morti e 589 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.959, in lieve calo rispetto a ieri ma in linea con i dati dell’ultima settimana. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

86.498 contagiati



9.134 morti

10.950 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 66.414, così suddivise: