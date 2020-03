Coronavirus, tutti a caccia della… Nutella: botte e spintoni [VIDEO]

E’ caccia alla… Nutella. L’emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo, la situazione è delicatissima e sono state prese delle misure molto forti per evitare il propagarsi del contagio. Ovviamente è stato deciso anche di sospendere il campionato, dalla Serie A, alla Ligue 1. Le persone sono spaventate, e continua l’inutile assalto ai supermercati, il video proveniente dalla Francia è veramente incredibile. I francesi hanno fatto a spintoni per accaparrarsi gli ultimi barattoli di Nutella. Momenti di grande tensione, si sentono anche delle urla e le persone fanno letteralmente a botte per garantirsi il prodotto famoso in tutto il mondo. In basso ecco il video che in poche ora ha fatto il giro del web.