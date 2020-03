Coronavirus, un ex calciatore della Juventus in quarantena [NOMI e DETTAGLI]

La positività al Coronavirus da parte di Thomas Kahlenberg, ex nazionale della Danimarca, ha lanciato l’allarme in tutto il calcio danese. L’ex giocatore, infatti, aveva assistito al match tra Brondby e Lyngby. Per questo, 13 persone sono state messe in quarantena dal club perché erano state insieme a lui allo stadio. Oltre a questi c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex centrocampista della Juventus Christian Poulsen, in quarantena preventiva perché aveva invitato proprio Kahlenberg al suo compleanno.