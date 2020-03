Coronavirus, anche i calciatori di Serie A si ‘adeguano alla massa’: in 3 all’assalto dei supermercati [VIDEO]

E’ sempre più emergenza Coronavirus. Situazione delicata anche in Italia, il nostro paese è considerato da ieri ‘zona rossa’ e sono stati impediti i trasferimenti per evitare la diffusione del virus. Si sono fermati ovviamente anche i campionati di calcio, non si scenderà in campo fino al 4 aprile. Le disposizioni del Governo sono state chiare, sarà permesso uscire di casa solo in caso di emergenza, ed è stato anche chiesto di non prendere d’assalto i supermercati perchè sono comunque garantiti i generi alimentari. Non tutti però hanno capito la situazione e nella notte si sono verificate file chilometriche. Tra questi anche tre calciatori del Napoli, sta facendo il giro dei social un video che vede protagonisti Callejon, Llorente e Ospina. Proprio la moglie del portiere ha pubblicato una storia su Instagram: “in fila per entrare al supermercato“, si legge. In basso il video con i calciatori in fila al supermercato.