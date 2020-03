Coronavirus nel calcio, la decisione della Federazione: “vietato stringersi la mano”

L’emergenza Coronavirus sta spaventando il mondo, sono ore caldissime per prendere le decisioni in vista dei prossimi incontri del campionato di Serie A. Nel frattempo in Tanzania il torneo va avanti ed a porte aperte, ma si è deciso comunque di prendere qualche provvedimento. Ai calciatori infatti, saranno vietate le strette di mano. La notizia è stata comunicata dalla Federazione nazionale. “I giocatori non potranno piu’ stringersi la mano prima o dopo la partita – si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione – ma potranno invece chinarsi in segno di saluto gli uni verso gli altri”

Secondo quanto riporta il quotidiano The Citizen, l’ordinanza entrerà in vigore questa sera e riguarderà tutte e sei le partite in programma della Vodacom Premier League, il campionato nazionale.