Coronavirus, calcio ancora nel caos: rinviate altre partite del weekend [NOMI e DETTAGLI]

Il Coronavirus continua a condizionare il calcio italiano. Le conseguenze del nuovo decreto governativo che prolunga il periodo di stop alle manifestazioni sportive in alcune zone d’Italia, e in particolare in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, influiranno non solo sul turno infrasettimanale di Serie B ma anche il prossimo weekend di Serie C. La Lega B ha disposto che Cremonese-Empoli, gara in programma domani sera alle 21, si giochi a porte chiuse.