Coronavirus, campionati sospesi? L’indiscrezione sulla Uefa, la Juve sarebbe campione

L’emergenza Coronavirus ha toccato anche il mondo del calcio, la decisione (inevitabile) è stata quella di sospendere i maggiori campionati a livello Europeo. Sono state prese delle misure, che potrebbero portare i primi frutti probabilmente nelle prossime settimane. C’è anche grande incertezza sulla ripresa dei campionati, tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Ma, come confermato anche oggi dai club, l’obiettivo è quello di tornare in campo nei primi giorni del mese di maggio e concludere la stagione a giugno (comprese le coppe europee) e con lo spostamento di Euro2020 (si è parlato anche di Novembre, ma con più probabilità dovrebbe giocarsi nel 2021).

Ma cosa accadrebbe in caso di sospensione dei campionati? Come riportato da Sportmediaset il consiglio dell’UEFA sarebbe quello di concedere il titolo alla squadra capolista al momento della sospensione. Il titolo di Campione d’Italia sarebbe dunque della Juventus, con la Lazio costretta ad accontentarsi del secondo posto. Napoli in Europa League. Ma si tratta solo di ipotesi, l’intenzione è completare i campionati.