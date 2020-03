Coronavirus, Cellino ‘segue’ Marotta: “sono disgustato”

Altre partite del campionato di Serie A sono state rinviate, mentre anche per il prossimo weekend la situazione è sempre più incerta con altri match a serio rischio posticipo. Anche gli addetti ai lavori parlano di campionato falsato, hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Beppe Marotta che si è lamentato pesantemente. Adesso si è adeguato anche il presidente del Brescia Cellino che ha rilasciato dichiarazioni altrettanto bollenti: “È stato falsato il campionato per l’ennesima volta. Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro”. La partite delle Rondinelle contro il Sassuolo non si è disputata, mentre non dovrebbero esserci rischi per l’incontro della prossima settimana contro la Fiorentina.