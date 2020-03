Coronavirus, il Cio valuta il rinvio delle Olimpiadi: la possibile nuova data di Tokyo 2020

Il Coronavirus rischia di mettere a repentaglio la disputa di un evento attesissimo come le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Comitato si è riunito in giornata e ha ammesso di pensare alla possibilità di rinviare i Giochi. Una soluzione non presa in considerazione fino a questo momento ma resasi necessaria per il dilagare dei contagi in tutto il mondo. L’eventualità sarebbe quella di spostare la rassegna di qualche mese e riuscire a disputare le Olimpiadi entro la fine dell’anno. Oltre alle complicazioni legate all’emergenza sanitaria, infatti, il rischio era quello di organizzare dei Giochi molto ridimensionati con l’assenza di diversi Paesi importanti ancora alle prese con l’epidemia.