Coronavirus, Commisso: “Sono chiuso in casa da 5 giorni, alla Fiorentina 8-10 contagiati”

Quattro positivi al Coronavirus dichiarati ufficialmente, tra calciatori e staff, ma in casa Fiorentina i casi sono almeno il doppio, includendo però anche le rispettive famiglie. Ad annunciarlo è il presidente Rocco Commisso ai microfoni di Sky Sport. Il patron viola si trova attualmente in America e, nonostante la situazione lì sia meno grave, ha deciso di adottare tutte le misure presenti qui, ben consapevole che non potrà tornare nel nostro paese fino a che la situazione non migliorerà.

“Sono chiuso in casa da 5 giorni – dice – mio figlio è a Firenze chiuso in una stanza di hotel così come Joe Barone. Mi piacerebbe venire in Italia, ma non mi è stato concesso. Ho visto come si è aggravata la situazione e anche noi, tra membri dello staff e mogli dei calciatori, abbiamo un totale di 8-10 positivi che gravitano intorno al mondo Fiorentina. L’idea di una raccolta fondi nasce da questo, abbiamo raccolto già 400.000 euro e siamo molto felici di aiutare chi ne ha bisogno”.