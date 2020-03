Coronavirus, la commovente telefonata di una signora alla Polizia: “Voi come state?” [VIDEO]

Medici, infermieri, personale sanitario, ma non solo. In prima linea contro il diffondersi dell’emergenza Coronavirus ci sono anche la Polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine. Uno sforzo immane anche quello del 113, con controlli sul territorio affinché le misure di sicurezza vengano rispettate. Una cittadina ha telefonato al 113 per ringraziare la Polizia in questi giorni difficili: “Volevo sapere solo come stavate voi – ha chiesto la signora -. So che state lavorando per tutelare noi. Ci siete sempre, l’importante è che state bene. Mi raccomando riguardatevi. E grazie per tutto quello che fate sempre”, un breve estratto della telefonata. In basso il VIDEO con la chiamata integrale.