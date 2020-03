Coronavirus, la compagna di Bereszynski: “Bartosz è andato al club, poi…”

Continua la lotta contro il Coronavirus, in Italia ed in tutto il mondo. La situazione è ancora in evoluzione dopo le misure che sono state prese negli ultimi giorni, e servirà aggiornarsi nelle prossime settimane. L’epidemia ha colpito anche il mondo del calcio, alcuni casi si sono registrati in casa Sampdoria. Uno di questi è il terzino Bereszynski, la compagna del calciatore ha aggiornato la situazione ai microfoni di sportowefakty.pl: “abbiamo disinfettato le mani, il tavolo al ristorante dall’inizio di febbraio, ci siamo cambiati i vestiti dopo il ritorno a casa. In seguito abbiamo evitato la folla, limitato le uscite a una breve passeggiata o un caffè. Infine, abbiamo trascorso gli ultimi nove giorni interamente a casa, senza uscire”.

“Bartosz è andato al club, si è allenato ogni giorno, giocando in partita e frequentando le persone della squadra. Ed è stato infettato. Dopo di che, tutto è stato chiuso: questo è l’unico modo per far sì che la situazione possa migliorare. C’è un lungo periodo di incubazione, molte persone non sapevano di avere il virus. Anche adesso, migliaia di persone non lo sanno e potrebbero continuare a non saperlo, perché l’età e la salute probabilmente svolgono un ruolo importante”.