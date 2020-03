Coronavirus, contagiato il presidente della Federazione serba: il calcio nazionale va avanti

Uno dei pochi campionati nazionali ad andare avanti è quello serbo. E il calcio non si ferma nemmeno alla notizia della positività al Coronavirus del presidente della Federazione, Slavisa Kokeza. Lo notizia del contagio di Kokeza arriva dalla fonte più ufficiale possibile: lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, confermando indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore: “Ho parlato con lui, si sente bene”. Secondo lo stesso Vucic il contagio sarebbe avvenuto a Milano e non ad Amsterdam, dove il presidente Kokeza si trovava per il Congresso della Uefa.