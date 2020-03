Coronavirus, Conte annuncia: “Chiuderemo ogni attività produttiva che non sia necessaria, servono sacrifici”

Conferenza straordinaria convocata dal Premier Giuseppe Conte per annunciare nuove misure di contrasto al Coronavirus. Queste le parole del numero uno del Governo italiano: “Le misure sin qui adottate richiedono tempo, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza e fiducia. Sono misure severe, rimanere a casa e rinunciare ad abitudini non è facile, ma non abbiamo alternative, dobbiamo resistere. Il nostro sacrificio è peraltro minimo se paragonato a quello di altri concittadini. Negli ospedali c’è chi rinuncia a molto di più, come i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, le forze armate, gli uomini della protezione civile, gli autotrasportatori, i commessi dei supermercati. La morte di tanti cittadini è un dolore che ogni giorni si rinnova, non sono semplici numeri ma piangiamo persone e dolori di intere famiglie. Ora per contrastare tutto questo faremo un passo in più. Chiuderemo ogni attività produttiva che non sia necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali. Resteranno aperti supermercati, farmaci, parafarmacie, servizi bancari, postali, assicurativi, i trasporti e tutte le attività ritenute essenziali. Consentiremo solo le attività di smart working e quelle rilevanti. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. Dobbiamo farlo per prepararci al picco dell’epidemia. Le rinunce di oggi ci permetteranno domani di prendere la rincorsa e tornare a fare ciò che facevamo prima. Uniti ce la faremo“.