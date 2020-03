Coronavirus, Cristiano Ronaldo: “adesso è arrivata la vostra occasione” [FOTO]

“Giocate in casa, giocate per il mondo”. Con queste parole il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha deciso di mandare un messaggio al mondo per provare a vincere la battaglia contro il Coronavirus. “Se mai avete sognato di giocare per milioni di persone nel mondo – ha scritto l’asso portoghese della Juventus sui social dalla sua casa di Madeira – ora è arrivata la vostra occasione”. L’attaccante si trova al momento in Portogallo per stare al fianco delle mamma che deve fare i conti con problemi di salute. Nella giornata di oggi sono arrivate buone notizie, Dolores è stata dimessa dall’ospedale.