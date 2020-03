Coronavirus, Cristiano Ronaldo finge di dare il ‘cinque’ ai tifosi [VIDEO]

Si sta giocando un’anomala giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si sta giocando a porte chiuse e nettamente condizionato dall’emergenza Coronavirus. Incredibile episodio che si è verificato prima del match, all’arrivo all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo è passato nella zona che porta negli spogliatoi e ha fatto finta di dare il ‘cinque’ ai tifosi, ovviamente ‘immaginari’ perché non possono essere presenti allo stadio. Una situazione veramente surreale e che anche i calciatori provano a prendere con ironia. In basso il video.

CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF — denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020