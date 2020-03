Coronavirus, Cristiano Ronaldo va in giro con la famiglia: è polemica in Portogallo [FOTO]

E’ polemica in Portogallo su Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus è stato beccato in giro con tutta la famiglia (passeggiava con Georgina Rodriguez e i figli), nonostante l’isolamento imposto per provare a contrastare il Coronavirus. L’attaccante è ormai lontano dall’Italia da diverse settimane e si trova al fianco della madre che nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con problemi di salute, adesso fortunatamente la situazione è migliorata. Nonostante le decisioni delle ultime ore di tagliarsi lo stipendio (come tutta la Juventus) e di contribuire economicamente dopo l’epidemia, il portoghese è finito nel caos. Sta circolando la foto che ritrae CR7 per strada, in basso ecco gli scatti.

Polemica in Portogallo. #CristianoRonaldo e Georgina pizzicati per le strade di Funchal con i bambini. Lo stato lusitano ha stabilito che è vietato uscire di casa fino al 6 aprile a meno di comprovata necessità. pic.twitter.com/ZEWMJbrG6M — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) March 29, 2020