Coronavirus, Cristiano Ronaldo: “non torno”, l’attaccante rimane in Portogallo

L’emergenza Coronavirus è ormai totale e si aggrava giorno dopo giorno. E’ di ieri la notizia della positività al test del difensore della Juventus Daniele Rugani, il calciatore si trova in quarantena. In isolamento anche Juventus e Inter, squadre che si sono affrontate nell’ultima giornata del campionato di Serie A. E’ fuori Italia Cristiano Ronaldo, l’attaccante è volato in Portogallo per stare vicino alla madre, colpita negli ultimi giorni da ictus. Come riporta ‘TuttoSport’ il calciatore aveva comunicato di non voler tornare, Cr7 ha deciso di mandare un messaggio forte al mondo che va oltre il calcio. L’obiettivo di tutti è quello di sconfiggere l’epidemia, lo juventino farà ritorno dopo che la situazione si sarà sistemata. Il calciatore adesso dovrà stare comunque in quarantena dopo la notizia del compagno di squadra che è risultato positivo. Nel frattempo manca solo l’ufficialità del rinvio della partita di Champions League contro il Lione.