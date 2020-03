Coronavirus, altri due calciatori della Fiorentina positivi: i casi salgono a 9 [NOME e DETTAGLI]

“ACF Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”. Con questo comunicato ufficiale la Fiorentina ha comunicato la positività di altri due calciatori: si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Cutrone. I casi in Serie A salgono così a 9. Un’emergenza sempre più evidente e che ha colpito anche il mondo del calcio.