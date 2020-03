Coronavirus, De Laurentiis “blocca” i calciatori del Napoli: niente “fughe”

Dopo le “fughe” dei calciatori di Juventus e Inter per l’emergenza Coronavirus, il Napoli ha deciso di prendere precauzioni. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha bloccato tutti i permessi, così che nessuno possa lasciare la città. In attesa che si faccia chiarezza su come e quando tornare ad allenarsi, la società ha deciso di non “liberare” nessuno, poiché un’eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo a casa e una ulteriore e uguale quarantena al rientro in Italia.