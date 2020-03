Coronavirus, De Silvestri: “La mia Carlotta è una ricercatrice, i veri eroi sono loro. Sogno uno stadio pieno”

Ogni giorno si lotta negli ospedali contro il Coronavirus. Medici e infermieri sono i veri eroi di questi tempi. Ma ci sono anche altre categorie che spesso vengono ricordate solo in momenti di emergenza. Si tratta dei ricercatori, degli scienziati. Di questi gruppi fa parte anche la fidanzata di Lorenzo De Silvestri, terzino del Torino. Il calciatore, intervistato da ‘Sky Sport’ ha parlato proprio di questo argomento: “Carlotta è una ricercatrice, è il mio orgoglio. Ora tutti stanno riscoprendo l’importanza di questo lavoro e spero d’ora in poi nessuno lo dimentichi più. I veri eroi e campioni sono loro, la ricerca va sostenuta sempre e comunque”.

Una vita dura ma necessaria quella in quarantena: “Il mio pensiero va al contenimento dei casi di contagio e non di certo al futuro della Serie A. Sono preoccupato, cerco di seguire le regole per rispettare chi lavora negli ospedali: quando tutto sarà passato sogno di giocare in uno stadio pieno per condividere la gioia di potersi abbracciare di nuovo. Sarebbe bello se i sanitari venissero a vedere una partita, per ringraziarli dal vivo”.