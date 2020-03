Coronavirus, Del Piero: “ripresa dei campionati a porte chiuse, può essere un passatempo per i tifosi”

I numeri di oggi sull’emergenza Coronavirus non sono buoni, sono aumentati i contagiati mentre i decessi continuano a confermarsi tantissimi. A questo punto diventa sempre più incerta anche la ripresa dei campionati, ha affrontato l’argomento anche l’ex Juventus, Alessandro Del Piero. “Tutto quello che gira attorno al calcio è da valutare, anche dal punto di vista economico – ha detto a Radio 24 -. Garantire che allo stadio andrà tutto bene non è semplice, anche perché non si sa quali siano le condizioni a casa o a lavoro. Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa”.

IL MESSAGGIO – “Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare, che è ciò che spinge ad iniziare questa carriera. Il timore ci sarà in alcune situazioni, ma l’atleta è forte e cercherà di superarlo in ogni modo. Servirà un po’ di rodaggio fisico e psicologico, allenarsi a casa non è la stessa cosa. I giocatori dell’Inter, una volta finita la quarantena, sono partiti giustamente per tornare in famiglia: viaggiare è però ancora un pericolo, speriamo che la scienza trovi soluzioni quanto prima”.

LA SITUAZIONE – “Qui in California, le misure sono state prese in ritardo, il pericolo è stato sottovalutato e le infezioni stanno aumentando rapidamente. Spero che una grande città come Los Angeles ci permetterà di mantenere le distanze necessarie. Ho un ristorante e ho dovuto chiuderlo. Anche le palestre e gli uffici non essenziali sono chiusi. La vita è cambiata. Anche le scuole saranno chiuse almeno per l’intero mese di aprile”.