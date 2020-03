Coronavirus, dramma nel calcio: morto ex presidente di Serie C, aveva 37 anni [NOME e DETTAGLI]

Mondo del calcio sotto shock, un gravissimo lutto si è verificato nelle ultime ore. E’ morto Andrea Micheli, l’ex presidente della Pergolettese si è spento all’età di 37 anni. Era residente a Pizzighettone dove lavorava presso la ditta di famiglia e come riporta ‘IlGiorno.it’ da due settimane risultava ricoverato a Milano per il Coronavirus. Il giovane era molto conosciuto in città ed anche molto apprezzato, al primo anno di presidenza della Pergolettese ha vinto il campionato di serie D, guadagnandosi la promozione in C2. Nel 2016 aveva lasciato la presidenza per sua decisione.

“È un giorno triste per la Pergolettese, che piange la perdita di Andrea Micheli, ex Presidente della Società e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze”. Si legge sul profilo Twitter della Pergolettese.