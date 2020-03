Coronavirus, il dramma dell’ex Serie A: “mio padre è ricoverato, mia madre in isolamento”

Arrivano nuove rivelazioni sul Coronavirus, l’emergenza ha colpito l’Italia provocando contagiati e morti. L’obiettivo è uscire dalla crisi entro le prossime settimane, nel frattempo si è confessato Corrado Colombo, ex attaccante di Inter, Atalanta, Torino, Sampdoria, Brescia e Verona tra le più importanti, ma protagonista di una carriera lunghissima.

“Non auguro a nessuno un’esperienza come quella che stiamo vivendo. Mio padre è ricoverato da cinque giorni a Milano per il Coronavirus. Mia madre è in isolamento – continua l’ex calciatore a tuttobari.it –. Io, figlio unico, abito a Pistoia, e non posso muovermi. È un’emergenza vera, l’unica arma che abbiamo per combattere il virus è restare in casa. Devono farlo tutti”.