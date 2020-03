Coronavirus, Dybala: “mi mancava l’aria, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi”

Paulo Dybala è uno dei calciatori ad essere risultato positivo al Coronavirus. La Joya adesso si sta riprendendo, ma non sono mancati i momento difficili come riporta il diretto interessato via Skype in diretta streaming con “#ACasaConLaJuve”. Lo juventino si trova ancora in isolamento. “Dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa, ora sto bene. Posso muovermi e sto cercando anche di fare qualche allenamento. Quando provavo a fare qualcosa, mi mancava l’aria subito e dopo 5′ mi sentivo già affaticato, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi – ha raccontato Dybala -. Per fortuna io e Oriana adesso stiamo meglio”.