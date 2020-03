Coronavirus, Dybala allo scoperto: “buongiorno a tutti…”, il messaggio della Joya

Nella serata di ieri è circolata una notizia che poi fortunatamente si è rivelata una fake news. Dal Venezuela è rimbalzata la voce della positività di Paulo Dybala al Coronavirus, la Juventus si è subito attivata per smentire tutto. Adesso lo stesso calciatore ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Buongiorno a tutti – ha scritto Dl Joya poco fa – voglio confermare a tutti che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi, mi auguro che anche tutti voi possiate stare bene. Diciamo no alle fakenews!”. Al momento dunque l’unico calciatore che è risultato positivo tra i calciatori della Juventus è il difensore Rugani. Smentite anche le notizie su Higuain.