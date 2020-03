Coronavirus, è sempre emergenza: l’annuncio di Infantino su Euro 2020

Situazione sempre più incerta per il Coronavirus, nelle ultime ore il campionato svizzero è stato sospeso fino al 23 marzo mentre sono attese novità anche per il calcio italiano. Una situazione molto calda è quella legata ad Euro 2020, la competizione rischia di essere rinviata. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA, Gianni Infantino a Sky Sport UK: “rinvio? Al momento non posso escludere nulla, ma non facciamoci prendere dal panico. La situazione è diversa in ogni Paese, è difficile prendere una decisione uniforme. Spero che il virus non si estenda e vada sparendo con il passare del tempo. Però la salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio, quindi monitoriamo la situazione, sperando che l’epidemia finisca prima possibile”.