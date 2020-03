Coronavirus, emergenza in Italia: altre due partite a porte chiuse [DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza Coronavirus anche in Italia. L’epidemia sta portando pesantissime conseguenze anche al mondo del calcio, ancora incertezza sulle partite della prossima giornata. Adesso altri due match si giocheranno a porte chiuse. La Lega serie B ha disposto lo svolgimento senza pubblico di Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone, partite valide per la 27/a giornata, nona di ritorno, in programma sabato prossimo, 7 marzo. Il provvedimento è arrivato dal presidente, Mauro Balata, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Nella giornata di ieri la Lega aveva stabilito lo spostamento a sabato della partita di Cittadella, adesso la decisione di giocare senza pubblico.