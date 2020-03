Coronavirus, l’Equipe esagera: “PSG, le porte chiuse si trasformano in una festa liberatoria”. E quella foto…

Non vogliamo stare qui a ribadirlo ad ogni articolo, anche perché prima di arrivare alla situazione attuale anche in Italia si è ‘giocato’ (in tutti i sensi). Ma negli altri paesi europei, in cui il Coronavirus inizia adesso a diffondersi con insistenza, potrebbero prendere esempio da quanto si è vissuto e si sta vivendo in Italia. E invece no. Chi deve lanciare messaggi, sta andando totalmente controcorrente. E’ accaduto che i tifosi del Valencia cantassero in migliaia tutti insieme durante la sfida di Champions a porte chiuse contro l’Atalanta. E’ accaduto che Diego Costa tossisse ironicamente addosso ai fotografi alla fine del match di ieri tra Liverpool e Atletico. E’ accaduto che, sempre ieri, i tifosi del PSG abbiano ‘imitato’ quelli spagnoli, ammassandosi fuori dallo stadio durante la sfida vittoriosa contro il Dortmund.

In questo momento, un ruolo importante potrebbero lanciarlo i media. In Francia però, in tal senso, non pare la pensino così. La prima pagina odierna dell’Equipe, infatti, sembra voler fare tutt’altro. Una grandissima foto in primo piano (immagine in evidenza dell’articolo), abbastanza eloquente, e il seguente testo: “I giocatori sul campo e migliaia di sostenitori fuori dallo stadio hanno superato la maledizione delle fasi a eliminazione diretta. Le porte chiuse si trasformarono in una festa liberatoria“. Non molto spazio all’interpretazione.

Visto che si tratta di un problema globale, questo, e non solo italiano, speriamo soltanto che la loro situazione, nei prossimi giorni, non si aggravi, e che anche lì inizino a prendere i dovuti provvedimenti. Ma serve l’aiuto di tutti…