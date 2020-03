Coronavirus – La squadra è in isolamento, il portiere va a bersi una birra [NOME e DETTAGLI]

La Premier League si è fermata per il Coronavirus. Dopo la notizia della positività dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, anche l’Everton è stato messo in isolamento per avere avuto dei contatti con i Gunners. Ma non tutti hanno rispettato le norme. Il portiere Jordan Pickford, infatti, è stato fotografato mentre assisteva a un incontro di boxe in compagnia della propria famiglia e di un bel boccale di birra. A svelare il tutto è stato il “The Sun”. Polemiche attorno a Pickford. Il portiere inglese anche in passato si era messo in mostra con atteggiamenti, diciamo così, “contestabili”.