Coronavirus, la famiglia di Dybala in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni

Paulo Dybala è stato il terzo calciatore della Juventus positivo al Coronavirus e si è aggiunto al difensore Rugani e al centrocampista Matuidi. Oggi ottime notizie in Italia, con i contagi che sono diminuiti di tanto rispetto alla giornata di ieri. L’argentino ha tranquillizzato tutti attraverso un messaggio sui social, sta bene così come la fidanzata. Adesso però secondo quanto scrivono i giornali argentini ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’ i familiari del calciatore sono stati prelevati nelle loro abitazioni e messi in isolamento in un ospedale di Cordoba. Si tratta della madre del calciatore, del fratello Gustavo e della fidanzata di quest’ultimo. La situazione sarebbe al momento tranquilla.