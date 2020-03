Coronavirus, i familiari di un allenatore italiano in isolamento: tampone per la squadra [NOME e DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza Coronavirus, anche in Italia la situazione è delicata e sono stati presi dei provvedimenti anche per il calcio italiano. Nel prossimo weekend il ritorno in campo in Serie A, ma sono state obbligate le porte chiuse per tutte le sfide. Nel frattempo secondo quanto riporta cronachedellacampania.it sono in isolamento i familiari dell’allenatore della Juve Stabia, Fabio Caserta. In via precauzionale sono stati eseguiti tutti gli esami specifici e sono stati messi in isolamento. Anche la Juve Stabia, di ritorno dalla trasferta contro il Pordenone, è stata sottoposta a tampone per verificare lo stato di salute dei calciatori. La misura è stata predisposta dalla Lega Professionisti B. Domenica le Vespe saranno impegnate al Menti contro lo Spezia.