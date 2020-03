Coronavirus, FIGC: “Rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale del 23 marzo”

“La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”. Una nota brevissima, meno di un rigo. Ma tanto basta alla FIGC per comunicare il rinvio del Consiglio Federale in programma lunedì prossimo. I vertici del calcio italiano avrebbero dovuto decidere cosa ne sarà del futuro dei campionati, sospesi per l’emergenza Coronavirus. Ma questo rinvio suona come una certezza: il 23 marzo sarà troppo presto per decidere. Una scelta che conferma ancor di più come il 3 aprile sia praticamente impossibile riprendere e si faccia sempre più strada l’ipotesi del 2 maggio. A questo punto, ovviamente, anche il Consiglio Federale può ‘prendersi il suo tempo’.