Coronavirus, figlio dell’ex attaccante arrestato due volte in 24 ore: ha violato la quarantena

E’ molto difficile rimanere in casa e rispettare la quarantena, ma è una misura necessaria per superare l’emergenza Coronavirus. Non tutti però riescono a rispettare le direttive, è quanto successo a Alexander Caniggia, uno dei figli dell’ex attaccante argentino di Roma, Atalanta e Verona. Il giovane, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è stato arrestato per due volte in meno di 24 ore per aver violato la quarantena imposta dal governo. Il 27enne è stato beccato in compagnia della fidanzata messicana Macarena Herrera, al casello di Hudson sull’autostrada che va da Buenos Aires a La Plata. Il giorno prima si era verificata la stessa cosa. Entrambi adesso si trovano agli arresti domiciliari.