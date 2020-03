Coronavirus, adesso anche Francia e Spagna hanno paura: le decisioni

L’emergenza Coronavirus è sempre più evidente. Il mondo intero ha paura, i contagi aumentano ora dopo ora e di conseguenza i morti. Anche l’Italia è in zona rossa, si è deciso inevitabilmente di bloccare i campionati, non si giocherà fino al 4 aprile. La situazione però sta degenerando anche negli altri Paesi, in particolar modo anche Francia e Spagna stanno prendendo dei provvedimenti.

Partite a porte chiuse in Francia. Ieri, sono state annunciate altre gare senza pubblico. A cominciare da Lione-Reims di venerdì, oltre che Montpellier-Marsiglia di sabato e la partita di Ligue 2, Sochaux-Chambly, di venerdì. Ieri si è disputata senza pubblico Lens-Orléans, finita 1-0 per i padroni di casa.

Infine la Liga ha annunciato ufficialmente che le prossime due partite del campionato si giocheranno a porte chiuse. Si comincia venerdì con Real Madrid-Eibar al Bernabeu e si proseguirà con Racing Santander-Lugo. Stesso provvedimento anche per il derby lusitano tra Siviglia e Betis.