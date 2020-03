I calciatori della Juventus continuano a lasciare Torino per via del Coronavirus. Si allunga la lista: dopo Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira, oggi è stato il turno di Douglas Costa. Il brasiliano è volato verso il Brasile per ricongiungersi alla figlia e alla famiglia: il suo tampone ha dato esito negativo.