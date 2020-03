Coronavirus, il gesto di Caputo dopo il gol contro il Brescia [FOTO]

GOL CAPUTO – Ultimo match valido per la giornata del campionato di Serie A. In campo Sassuolo e Brescia, due squadre che hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi. Clima veramente insolito, la partita infatti si sta disputando a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo bel gesto dell’attaccante Caputo, il calciatore è andato in gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo, poi ha deciso di mandare un messaggio di forza a tutta la popolazione: “andrà tutto bene, restate a casa”.