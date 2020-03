Coronavirus, il gesto da campione di Mourinho: l’allenatore del Tottenham in prima linea per aiutare

E’ uno abituato a vincere. Stavolta, però, lo ha fatto fuori dal campo. José Mourinho si è reso protagonista di un bel gesto verso chi lotta contro il Coronavirus. Il manager del Tottenham ha infatti passato la giornata con ‘Age UK’, un’associazione britannica impegnata nell’assistenza agli anziani, portando cibo e beni di prima necessità alle persone costrette in casa proprio a causa del virus. Mourinho, armatosi di guanti e mascherina, è sceso in prima linea per aiutare le persone più a rischio: un gesto nobile all’interno di una battaglia che sta bloccando il mondo intero.