Coronavirus, la Gialappa’s Band: “sì ai playoff. La Serie A ferma? Almeno il Milan non perde…”

‘Le Iene’ hanno organizzato la ‘Quarantena League’, un modo per distrarre un pò dall’isolamento forzato in relazione all’emergenza Coronavirus. Ha deciso di mettersi in gioco la Gialappa’s Band, il trio ha parlato delle soluzioni in vista della ripresa dei campionati. Ecco le parole di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, dalle colonne di Tuttosport, favorevoli ai playoff. “Non lo diciamo per dare una chance all’Inter, ma per una questione di spettacolo: sarebbe un esperimento nuovo. Milan? La sosta fa molto bene: così almeno non perde tutte le settimane”.