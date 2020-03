Coronavirus, Gomez: “La situazione di Bergamo pure a causa di Atalanta-Valencia”

“Tutto ciò penso sia dovuto anche alla partita d’andata con il Valencia, a San Siro c’erano 45 mila bergamaschi su 120 mila abitanti”. Ad affermarlo è il Papu Gomez in un’intervista a ‘Olè’. Il calciatore dell’Atalanta parla dell’emergenza Coronavirus.

“Mia moglie – prosegue – ha impiegato tre ore per raggiungere Milano quando di solito servono 40 minuti. Quando siamo andati a Valencia erano tutti rilassati, non c’erano controlli. Adesso è il secondo paese in Europa con il maggior numero di infezioni. Uno dei contagiati nel Valencia ha giocato titolare contro di noi. Stiamo aspettando per vedere se qualcuno di noi mostra sintomi. Fortunatamente per ora nessuno, ma aver giocato queste partite è stato terribile. Aver giocato queste partite è stato terribile. A quel tempo non c’erano ancora molti casi e nessuno aveva idea di cosa stesse facendo questo virus, non sapevamo bene della gravità e del contagio”.