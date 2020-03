Coronavirus, il grande gesto della squadra: “no ai tamponi, spazio ai soggetti a rischio”

L’emergenza Coronavirus è ormai mondiale ed un Paese colpito pesantemente è la Spagna. Nonostante la difficoltà non mancano i gesti che aiutano a superare l’epidemia, ai microfoni di Radio Marca Baleares sono arrivate interessanti indicazioni del centrocampista del Maiorca, Dani Rodriguez.

“Nessuno di noi si è fatto il test del COVID-19. Non sarebbe giusto se ce lo facessimo noi al posto delle persone più a rischio. Troppo caldo per finire la stagione d’estate? Credo che ci siano lavori più duri rispetto al nostro, possiamo giocare alle 9 o alle 10 di sera quando il sole non c’è più. Una soluzione si può trovare.