Coronavirus, arriva una GRANDE NOTIZIA: i contagi iniziano a diminuire! [DETTAGLI]

E’ arrivato poco fa il bollettino sull’emergenza Coronavirus, l’epidemia ha ormai colpito l’Italia da settimane. Ecco la situazione nel dettaglio come riporta MeteoWeb. Sono 651 morti e 952 guariti. Ma il dato più importante è quello dei nuovi contagiati, che sono stati 5.560: oltre mille in meno rispetto a ieri! E’ il primo giorno in cui il numero dei nuovi contagiati diminuisce in modo così netto, ed è probabile che quindi il picco dell’epidemia sia stato ieri, in coerenza con le misure di lockdown imposte in tutt’Italia esattamente 13 giorni fa. Qualora così fosse, nei prossimi giorni il dato dei nuovi contagiati continuerà a diminuire e andremo verso la fase finale dell’epidemia, iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

59.138 contagiati



5.476 morti

7.024 guariti

Le persone attualmente ammalate, quindi, sono 46.638, così suddivise: