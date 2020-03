Coronavirus, grave lutto in casa Napoli: “ci stringiamo al dolore della famiglia”

L’Italia sta lottando contro l’emergenza, nelle ultime ore lutto anche in casa Napoli e secondo quanto riporta Fanpage la causa sarebbe proprio il Coronavirus. Si tratta di Dino Bove: aveva 65 anni ed era un imprenditore. Come dichiarato il ricovero è avvenuto il 18 marzo e nella notte è deceduto. Era conosciuto anche per essere stato uno dei fondatori del Napoli Calcio Femminile. Ecco il comunicato ufficiale del club. “Il sorriso che caratterizzava Dino Bove ci ha accompagnati fino ad oggi. È stato fiero sostenitore, nonché socio, del Napoli Femminile, presente a fianco delle ragazze con l’energia e la simpatia che lo rendevano speciale ogni qual volta ne ha avuto la possibilità. Per il nostro presidente Lello Carlino era più di un amico sincero, è stato un compagno di mille avventure. Avevano deciso di condividere anche questa sfida, quella di fare grande il Napoli Femminile. Il calcio era una delle tante passioni di un uomo curioso della vita quale Dino Bove. Oggi che il Coronavirus se l’è portato via, noi siamo qui a piangerne la scomparsa ma anche a conservare fieri il ricordo della sua amicizia, della sua lealtà e del suo sorriso”.

Messaggio anche dal Napoli calcio. “La Ssc Napoli si stringe al dolore della famiglia Bove per la scomparsa del caro Dino” si legge in un tweet della società calcistica partenopea.