Coronavirus, Gravina precisa: “L’idea è tornare a giocare il 3 maggio, ma non escludo ripartenza il 10 o il 17”

La complicata situazione del Coronavirus in Italia potrebbe far slittare ulteriormente i campionati rispetto a quanto previsto. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha chiarito alcuni aspetti: “E’ da diversi giorni che ci stiamo lavorando, il ministro Spadafora aveva ipotizzato quella data: dal momento in cui gli Europei sono stati rinviati al 2021 ci siamo chiesti quando poter ripartire. L’idea è di tornare il 3 maggio in modo da finire entro il 30 giugno con l’inserimento di qualche turno infrasettimanale, ma non escludo una ripartenza il 10 o il 17 e quindi sforare”.