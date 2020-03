Coronavirus, il calciatore predica bene e razzola male: “State a casa”, poi va alla festa e distrugge l’auto

Abbiamo visto tanti appelli da parte di vip e sportivi, che invitavano a rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus. Se la voce arriva dai personaggi famosi magari è più forte. Ma se poi questi stessi non danno l’esempio si può dire che si predica bene e si razzola male. E’ quanto successo a Jack Grealish, capitano e giocatore più rappresentativo dell’Aston Villa. Come riportato da ‘The Sun’, è andato a sbattere con la sua auto (una Range Rover del valore di 80mila sterline) contro altre due vetture parcheggiate e una ringhiera di ferro presente di fronte ad un’agenzia immobiliare, con danni evidenti alla parte posteriore del mezzo.

Il tutto è avvenuto dopo che Grealish aveva partecipato ad una festa durata l’intera notte, nonostante poche ore prima avesse esortato la gente con un video a rimanere a casa. La scena di Grealish che esce dall’auto in pantofole è stata raccontata da alcuni abitanti della zona, svegliati dal rumore. Uno di loro ha detto che il calciatore non appariva proprio sobrio: “La festa è andata avanti tutta la notte. Era insopportabile. Il rumore era finito solo da poco tempo, quando, dopo le 8, abbiamo udito i rumori in tutti gli appartamenti. Grealish era in piedi accanto alla sua macchina, era strano vederlo in quelle condizioni, così spettinato. Sembrava instabile e confuso“.