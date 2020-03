Coronavirus, Haaland dà un consiglio fuori dal coro: “Curate la mente, è una cosa seria”

In un periodo in cui tutti dobbiamo stare a casa e limitare gli spostamenti per contrastare il dilagare del Coronavirus c’è chi si annoia e non sa cosa fare. Tra chi consiglia film, serie tv, allenamenti, corse, challenge, arriva una voce fuori dal coro. E’ quella di Erling Braut Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund: “Questa pandemia ci sta sottoponendo a molto più stress e incertezze del normale. Se in questi giorni ti senti ansioso, non sei solo. Oltre a prenderci cura dei nostri corpi, dobbiamo prenderci cura anche della nostra mente. La meditazione è una cosa seria e può sicuramente aiutarci a regolarizzare le nostre emozione in modo da poter fare più attenzione agli altri e a comportarci in modo più altruista. Abbiamo bisogno di sentirci una comunità”. Haaland ha tra le sue esultanze più famose quella della meditazione yoga.