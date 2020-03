Coronavirus, il medico studia il vaccino e chiama… Cristiano Ronaldo

“Sono giornate intensissime. Gli ospedali sono in emergenza, medici e infermieri quasi tutti infettati”. E’ il commento del professor Paolo Antonio Ascierto – direttore unità oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’istituto Pascale di Napoli -, a ‘TuttoSport’.

LA SITUAZIONE – “Le rianimazioni, soprattutto in Lombardia, sono in ginocchio. Ma la battaglia contro il Coronavirus va combattuta insieme. Medici, pazienti e gente a casa”.

IL MESSAGGIO A CRISTIANO RONALDO – “Non mi stupisce, il suo gesto. Cristiano Ronaldo, oltre che un campionissimo, è un esempio di professionalità, abnegazione e solidarietà. Quando parlo con i mie collaboratori più giovani, spesso cito CR7 come modello da seguire per migliorarsi. Anche in questa circostanza così grave, Ronaldo sta dimostrando intelligenza e sensibilità. Per questo gli invio questo messaggio: “Cristiano, uniamoci per combattere il coronavirus. Colgo l’occasione per appellarmi ai campioni dello sport, del calcio e in modo particolare a Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo e che anche in questa situazione difficile si è rivelato un esempio mondiale mettendo la salute della gente davanti a tutto”.