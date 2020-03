Coronavirus, l’indiscrezione sulla Serie C: “i club chiederanno l’annullamento della stagione”

E’ sempre più spaccatura in Italia sulla ripresa dei campionati, di mezzo ci sono anche degli interessi personali e quindi sicuramente ci saranno momenti di discussione nelle prossime settimane. Alcune società spingono per sospendere definitivamente la stagione, altri invece per riprendere al più presto. Sull’argomento ha parlato Pietro Lo Monaco, nel corso di un video collegamento su Sportitalia.

“Il 3 aprile si svolgerà in collegamento telefonico l’Assemblea dei club in cui si dibatterà di un’unica richiesta: la volontà di tutte le società di chiusura del campionato. E’ assolutamente impensabile che si possa riprendere un campionato che per la Serie C è fuori da ogni logica. L’annullamento del campionato porterà la sospensione degli emolumenti, i club chiederanno la restituzione delle fideiussioni”.